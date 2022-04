Laat de Matthäus-Passion niet verloren gaan!

UPDATE Grote stroomsto­ring treft 500 klanten in Arkel

Zo’n 500 klanten in Arkel hebben donderdagochtend voor enige tijd te maken gehad met een stroomstoring. Netbeheerder Stedin had het euvel na zo’n drie kwartier opgelost. De oorzaak van de stroomstoring is nog niet bekend.

7 april