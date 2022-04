Laatste Merwedegijzelaar Tinus Bos (96) overleden: ‘Dit is het einde van een tijdperk’

In zijn woonplaats Bleskensgraaf is afgelopen zondag Martinus Bos (96) overleden. Bos, een geboren Sliedrechter, was de laatst bekende nog in leven zijnde Merwedegijzelaar. Hij wordt donderdag in zijn geboorteplaats begraven.

Op 16 mei 1944 pakte de Duitse bezetter vele honderden jonge mannen op bij een vergeldingsrazzia in Sliedrecht en omstreken. Bos, destijds 18 jaar, was een van hen. Hij werd thuis op Baanhoek bij zijn ouders van zijn bed gelicht. Behalve in Sliedrecht, werden ook jongens in Hardinxveld, Giessendam en Werkendam opgepakt.

Via de verzamelplaats aan de Grote Kerk werden de opgepakte mannen later die dag weggevoerd naar Kamp Amersfoort. Ongeveer zeven weken later ging de helft van de grote groep mannen op transport naar kampen in Duitsland. Bos werd wel geselecteerd voor transport, maar één dag voordat de trein vertrok, werd de Sliedrechter op voorspraak van zijn werkgever, scheepswerf De Klop, toch nog vrijgelaten.

Waardevol

In het najaar van 2018 keerde Bos voor het eerst terug naar het kamp in Leusden, waar hij in 1944 zeven weken gevangen zat. Hij werd tijdens dat bezoek vergezeld door zijn schoonzoon Jan, kleinzoon Wim en achterkleinzoon Daan (11). Het deed Bos meer dan hij vooraf had gedacht. ,,De herinneringen komen toch weer naar boven als je daar loopt en echt fijn zijn deze natuurlijk niet”, zo blikte hij later terug. Toch vond hij het waardevol dat hij 74 jaar later ter plekke iets over zijn geschiedenis met zijn familie kon delen.

Volledig scherm Martinus Bos werd 96 jaar. © Privéfoto

Op 19 april 2019 woonde Bos de jaarlijkse herdenking van Kamp Amersfoort bij; dat was in het jaar dat de slachtoffers van vergeldingsrazzia’s centraal stonden. Anja van der Starre, dochter van Merwedegijzelaar Bas van der Starre, hield er met haar dochter Nina toen een toespraak over de impact van de geschiedenis op hun leven. Tinus Bos en Bas van der Starre groeiden beiden op Baanhoek op en kenden elkaar goed.

Tinus Bos mocht op 3 oktober 2020 samen met oud-gijzelaar Kees Mijnster het fysieke monument voor de Merwedegijzelaars aan de Adriaan Volkersingel in Sliedrecht onthullen. Zijn achterkleinzoon Jan Willem hield daar een toespraak. Later die dag werd ook in Hardinxveld-Giessendam en Werkendam een monument onthuld. Die waren gemaakt door kunstenaar Richard van der Koppel uit het Brabantse Genderen. Het oprichten van het monument was een initiatief van de nabestaanden en de gemeenten Sliedrecht, Hardinxveld-Giessendam en Altena.

Volledig scherm Tinus Bos onthulde in 2020 het monument in Sliedrecht. © Richard van Hoek

Bedroefd

De laatste jaren van zijn leven woonde Bos, sinds 2007 weduwnaar, in een aanleunwoning in Bleskensgraaf. Daar overleed hij afgelopen zondagmorgen rustig in aanwezigheid van zijn enige dochter Corrie.

Anja van der Starre, die de geschiedenis van de Merwedegijzelaars jaren geleden opnieuw in herinnering bracht en sindsdien in leven hield, is bedroefd om het overlijden van Bos. ,,Hij is weliswaar 96 jaar geworden, heeft een mooi leven gehad, maar zijn dood doet me heel veel. Dit is het einde van een tijdperk. Hier stopt de geschiedenis, want het onvermijdelijke is gebeurd.”

De Sliedrechtse, die zich zo’n 15 jaar lang sterk heeft gemaakt voor de monumenten, heeft ook het gevoel dat het lijntje, die de Merwedegijzelaars met haar vader hadden, definitief is verbroken. ,,Ik heb hun verhalen opgeschreven, zij hebben mij toegelaten in hun leven en mij de verhalen verteld die ze soms nooit eerder hadden gedeeld. Ik ben ze dankbaar dat ik dit heb kunnen doen, iets dat ik voor mijn vader niet heb kunnen doen.”

Vorig jaar januari overleed oud-Merwedegijzelaar Kees Mijnster. Ook hij werd 96 jaar.

Volledig scherm Anja van der Starre bracht de geschiedenis van de Merwedegijzelaars jaren geleden opnieuw in herinnering en houdt deze sindsdien in leven. © Richard van Hoek Fotografie

