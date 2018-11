Leerdammer met geamputeerd been biedt linkerschoen aan in advertentie

Hollandse zuinigheid, dat was de reden dat Nel Quak uit Leerdam de advertentie zette. Nee, ze hoefde er niet aan te verdienen. Maar het was toch wel erg zonde om de perfecte nieuwe herenschoen en pantoffel die ze kocht voor haar man in de kast te laten staan. Of, erger nog, weg te gooien.



Cor Quak onderging onlangs een beenamputatie. Behalve de ingrijpende operatie en de daaropvolgende revalidatie loopt het stel sindsdien tegen allerlei praktische zaken aan. Een daarvan is de kwestie van de schoenen. ,,Hij heeft er nog maar één nodig, dus wat doe je met die andere?‘’



De praktisch ingestelde Leerdammers besloten dus tot een advertentie. 'Gratis voor een heer die zijn rechterbeen mist: nieuwe herenschoen maat K45, kleur zwart. En een herenpantoffel gevoerd met schapenvacht'.



Per ongeluk werd een foutje gemaakt: het was niet de rechterschoen die over was, maar de linker. Want bij Cor werd zijn linkerbeen geamputeerd. Maar dat bleek weinig uit te maken: de telefoon stond al snel roodgloeiend en binnen een dag waren de schoenen weg.