Leerdammers in de ban van mysterieus geluid

Een fiks aantal Leerdammers is in de ban van een mysterieus geluid. Het zou gaan om een lage fluittoon die om de vier minuten klinkt en na twee seconden weer verdwijnt. Een mysterie of een broodje aap?

Quote Het is een lage fluittoon, voor de muziekkenners een Cis, tegen een D aan. Pieter van de Rest ontkent dat laatste met klem. Hij baalde gisteren wel, want alleen ’s ochtends hoorde hij het geluid weer. Maar de rest van de dag bleef het weg. ,Ik hoor het sinds 8 maart’’, zegt de Leerdammer. ,,Het is een lage fluittoon, voor de muziekkenners een Cis, tegen een D aan. Ook wel een beetje te vergelijken met een misthoorn.’’



Zowel Pieter als zijn vrouw hoort het geluid elke dag weer, met tussenpozen. ,,Mijn vrouw liep eergisteren met de hond buiten en toen hoorde zij het ook. Op de Meent, bij het station, maar toen ze richting de Fonteinstraat liep was het weer weg.’’

Zijn oproep op de Facebookpagina van Nieuw Leerdam leverde een stroom aan reacties op. Nicoline Emck was er een van, zij had er in elk geval twee slapeloze nachten door. ,,Ik heb behoorlijk lopen spoken om te achterhalen waar dat geluid vandaan kwam. Eerst dacht ik dat het de verwarmingsketel was, toen de afwasmachine en ik heb zelfs buiten staan luisteren.

,,Ik heb het niet kunnen achterhalen. Maar nu hoor ik al een tijdje niks meer. Misschien heeft het wel met de wind te maken. Als de wind onze richting uit staat, hoor ik de trein ook rijden. Misschien is dat met dat geluid ook wel zo.’’

Lokaliseren

Het mysterieuze geluid houdt Pieter van de Rest wel behoorlijk bezig. ,,Wat ik nu ga doen, is proberen het te lokaliseren. Dat kan alleen maar door gewoon strategisch door de binnenstad te gaan lopen. Meestal heb ik het idee dat het van het gebied rond de Watertoren komt, maar dat is eigenlijk alleen maar een vermoeden.’’

Vandaar dat hij de stopwatch erbij heeft gepakt en in elk geval tot de conclusie is gekomen dat er wel regelmaat in zit. ,,Het is er om de vier minuten, en dan één of twee seconden, daarna is het weer voorbij.’’

De Leerdammer ging op een bepaald moment toch een beetje aan zichzelf twijfelen. ,,Ik hoorde het bij mij binnen. Maar toen ik het ook buiten hoorde, wist ik in elk geval zeker dat het niet uit mijn huis kwam. Bovendien heb ik het aan de buren gevraagd en die hebben er ook last van. Maar het is niet zo dat ik er nachten van wakker lig, zo erg is het ook weer niet.’’

Op Facebook wisselen flauwe grappen zich af met serieuze opmerkingen. Zoals die van Theo Dekker, die zeker weet dat het hier om een simpel natuurkundig verschijnsel gaat. ,,De aarde koelt ’s nachts af en omdat de temperatuurverdeling dan verandert, wordt het geluid teruggebogen