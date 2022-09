Leerdams zwembad mogelijk deze week nog niet open: ‘Bleven twijfels houden over de ophanging van het plafond’

Tilburg wist al jaren van risico zwembad

De gemeente Tilburg wist al in 2006 dat er ongelukken konden gebeuren door roestvorming in het zwembad De Reeshof. Er liggen drie rapporten in de la waar niets mee is gebeurd. Dat blijkt uit het onderzoek naar het ongeluk waarbij in november een baby'tje om het leven kwam. De gemeente Tilburg maakte de resultaten vanavond openbaar.

31 augustus