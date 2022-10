Leerdamse leerlingen verbazen ‘De Plastic Guerilla’ met recordaantal meldingen van zwerfafval

COLUMN Plannen voor windpark zijn weggebla­zen, was dat nou zo moeilijk?

Hè hè, was dat nou zo moeilijk? Eindelijk zijn de plannen voor het windpark Avelingen weggeblazen. Althans, dat is het voorstel van de kersverse wethouder duurzaamheid Mark de Boer (Gorcum Actief). De raad moet er nog over stemmen, maar gezien de uitspraken tijdens het verkiezingsdebat moet het bijna een hamerstuk zijn. Toch blijft het opletten, want de energietransitie-trein dendert nog wel voort.

7 oktober