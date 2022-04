Leerlingen Anne Frank leven zich uit met Koningsspelen

Brandstich­ten als uitlaat­klep, dat was wat B. (21) in Vijfheeren­lan­den deed: ‘Weet dat het niet goed was’

Door het toedoen van Rico B. (21) gingen vorige zomer in Vijfheerenlanden zowel een elektrische fiets, auto, hooibalen als een leegstaande schuur in vlammen op. Toch is hij geen pyromaan te noemen, oordeelde de rechter dinsdagmiddag. ,,Het brandstichten was een uitlaatklep.”

19 april