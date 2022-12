Leerlingen Curio Andel overhandigen 2000 handtekeningen aan provincie

Bestuurder spoorloos na ongeluk op dijk bij Andel

ANDEL - Op de Hoge Maasdijk in Andel is aan het begin van de middag een auto van de dijk gereden. Het voertuig belandde in de berm, net naast het water. Dit gebeurde ter hoogte van de Duizendmorgen. Van de bestuurder ontbreekt echter ieder spoor.

30 november