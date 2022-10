Lichtjestocht Almkerk wordt dit jaar groter dan ooit: ‘Deze keer niet met coronamaatregelen te maken’

Van avondvierdaagse naar Lichtjestocht, leg eens uit?

,,Jeugdwerk Almkerk De Soos heeft verschillende werkgroepen en een daarvan organiseert altijd de avondvierdaagse. In 2020 kon die vanwege corona niet doorgaan, maar we wilden toch iets doen. Toen is het idee van de Lichtjestocht ontstaan. En dat was meteen een groot succes. Vorig jaar hadden we wel vijfhonderd wandelaars langs de route. De straten waren bomvol. We hopen dat we ieder jaar iets kunnen groeien, en dit jaar kunnen we het echt goed regelen omdat we niet met coronamaatregelen te maken hebben.”

Wat is het verschil met de vorige edities?

,,Omdat je geen evenementen kon organiseren in 2020 en 2021, konden we mensen die hun woning wilden versieren zich niet laten inschrijven. Nu doen we dit wel. We gebruiken hiervoor de website van de avondvierdaagse. Vanaf volgende week kan iedereen in Almkerk die mee wil doen aan de versieringen zich opgeven. Zo kunnen wij onze voorbereidingen treffen en weten we straks precies hoe we de route moeten laten lopen. Ook is er een wedstrijd voor het mooist versierde huis, met een prijzenpakket vanuit de Almkerkse ondernemers. Voor de jeugd is er een kleurwedstrijd, ook met prijzen, en de kleurplaat zal ook op de website te zien zijn. En bij de Soos hebben we een lichtshow, kampvuurtjes en muziek.”

Lichtjes in deze tijd van energiezuinigheid?

,,Die lichtsnoeren zijn tegenwoordig allemaal led, die gebruiken niet veel. En we hebben gekozen voor één avond, dus de energiekosten zullen wel meevallen. Rond zes uur gaan de meeste mensen lopen, en om half elf zal iedereen weer binnen zitten, verwachten we. Dan wordt het ook gewoon te koud buiten. Het maakt ook niet uit of je veel of weinig lichtjes ophangt, alles is goed. Maar we verwachten dat zeker de buurtverenigingen wel flink uit zullen pakken. In Almkerk weten ze wel hoe ze zoiets moeten doen, kijk maar naar de Tentjesfeesten van dit jaar. Als er iets te doen is, wordt iedereen hier in het dorp enthousiast.”

Volledig scherm Joeri Burghout is een van de organisatoren van de Lichtjestocht in Almkerk. © Privéfoto

