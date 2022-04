Luchtmachtheli stuift over water van broedgebied in Altena

Het probleem is niet van vandaag of gisteren. Het oostelijke deel van de gemeente Altena is een officieel laagvlieggebied; Defensie heeft er zelfs ontheffingen om de natuur te mogen verstoren. Sinds de uitbraak van corona, waardoor veel minder in het buitenland geoefend kan worden, gebeurt dat meer dan ooit. ,,En natuurlijk snap ik dat het oorlog is en dat ze nu zeker moeten oefenen. Ze komen ook over mijn huis, horen en zien vergaat je, maar dat moet dan maar”, zegt de vogelvrijwilliger van de vereniging Altenatuur.