Maarten van Rossem en Ilja Leonard Pfeijffer komen naar het Woerkums Literair Café

Het Woerkums Literair Café bestaat al 30 jaar maar leidt momenteel een zwervend bestaan. Vanwege de hoge stookkosten in het vaste onderkomen De Teerkamer, zoekt de organisatie nu steeds naar alternatieve locaties. De Teerkamer blijft in ieder geval tot september 2023 gesloten.

Vaste grote aanhang

Voor woensdag 26 oktober is onderdak gevonden in dorpshuis De Bolderik in Sleeuwijk waar historicus en tv-persoonlijkheid Maarten van Rossem een onemanshow geeft die om 20.30 uur begint. Van Rossem heeft in Altena een vaste grote aanhang, en is op verzoek voor de derde keer teruggevraagd. Reserveren hoeft niet, de zaal is open om 19.30 uur.