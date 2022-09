Man (29) mishandelt meerdere bezoekers én een beveiliger in uitgaansgebied, politie pakt ‘m op

Rond half 2 's nachts kreeg de politie een eerste melding over de man. In een club zou hij iemand hebben bedreigd, daarna ontstond een vechtpartij en ging hij er vandoor. Korte tijd later werd de politie wederom gebeld omdat dezelfde man uit een andere horecagelegenheid was verwijderd, nadat hij meerdere mensen had mishandeld én een beveiliger geslagen. ,,We zijn toen gaan zoeken”, vertelt een woordvoerder van de politie. ,,We zagen hem in een steeg. De man was heel agressief, bedreigde ook collega's. Hij probeerde weg te rennen.”