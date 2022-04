Man (33) opgepakt in de Bornsteeg na het vernielen van een deur

Inbrekers komen vaker in Gorinchem en Altena, maar de dalende lijn voor woningin­bra­ken zet door

Het voorbije jaar werd er 265 keer ingebroken in de regio. Net als in de rest van het land is er sprake van een dalende lijn als het gaat om woninginbraken, maar in de gemeenten Gorinchem en Altena is een stijging te zien.

4 april