Man die kinderen lastig viel spoorloos, politie zoekt getuigen

De politie is een onderzoek gestart na een incident dat maandagmiddag in Leerdam heeft plaatsgevonden. Aan de Parallelweg werden daar, rond 16:30 uur, vier jonge kinderen benaderd door een onbekende man.

De kinderen konden zich uit de voeten maken, maar kregen in de tussentijd nog wel agressieve handgebaren van de man mee. Daarop is de politie direct een uitgebreide zoektocht gestart, die tot nu toe niets opleverde. De man was spoorloos verdwenen. Ook een Burgernetmelding zette geen zoden aan de dijk.

De politie komt nu alsnog graag in contact met mensen die iets verdachts hebben gezien die middag, in de omgeving van de Parellelweg in Leerdam. Getuigen en mensen die meer weten kunnen contact opnemen via 0900-8844 of anoniem via 0800-7000.

Signalement

De man wordt geschat tussen de 20 en 30 jaar oud, tussen 1.80 en 1.90 meter lang. Hij had vieze handen, een gecamoufleerd gezicht, was slank maar gespierd en had kort, donker haar. De man droeg een witte trui met capuchon, een zwarte broek en Nike-schoenen. Ook reed hij in een witte bus.

