Man overleden bij ernstig ongeluk in Almkerk

Scholenkoe­pel OVO is blij met hulp: ‘Liever ouder voor de klas dan klassen naar huis sturen’

6:07 Ouders of andere familieleden van leerlingen die bij nood voor de klas staan? Scholenkoepel OVO, met tien basisscholen in Gorinchem en Hardinxveld-Giessendam, is blij dat die mogelijkheid er is als het echt niet anders kan.