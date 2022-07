Man werd urenlang in woning afgeranseld door ontslagen huisgenoten: ‘Ik wist niet of ik er levend uit zou komen’

,,Het was een hel’’, klonk het verhaal van het afgeranselde slachtoffer maandag in de rechtbank van Dordrecht. Daar stonden S. en W. terecht op verdenking van de ernstige mishandeling op 31 maart. ,,Ik wist niet of ik er wel levend uit zou komen. Mijn hele lichaam werd geraakt en ik voelde veel pijn. Ik werd op de grond gegooid en aan mijn benen en armen getrokken. Ze probeerden me te wurgen en ik kreeg een knie in mijn nek, waardoor ik geen adem kon halen.’’