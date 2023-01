Man wordt onwel en valt van perron, omstanders trekken slachtoffer van spoor: ‘Echte heldendaad’

Zoon Quinten over zwaar beschadig­de woonboerde­rij: ‘Waren al bang voor zo’n brand tijdens jaarwisse­ling’

Het was tot voor kort een fraaie woonboerderij aan de Middelvaartsesteeg 3 in Woudrichem. Sinds de nieuwjaarsnacht resteert een trieste aanblik. Een zwaar beschadigd pand. De rieten kap is grotendeels verdwenen als gevolg van een vrijwel zeker door vuurwerk veroorzaakte brand.

3 januari