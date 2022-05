Manuela vindt werken bij afslankrepenfabriek niet leuk, dus ging ze er ijsjes bij verkopen. ‘Ik maak ze weer dik’

Omstreden bedrijfs­hal Giessen­burg weer iets dichterbij

Een ultieme poging van het CDA in Molenlanden om de bouw van een grote bedrijfshal aan de Peursumseweg in Giessenburg tegen te houden, is mislukt. De partij wilde laten onderzoeken of er op die plek woningen gebouwd konden worden, maar het CDA kreeg daar geen steun voor.

19 mei