Marianne Vos na zes jaar weer topfavoriete voor vierde en mogelijk mooiste wereldtitel op de weg

SGP Altena ‘geschokt’ over berichtge­ving rond Altenastae­te

18:07 De SGP in Altena heeft het college van burgemeester en wethouders schriftelijke vragen gesteld over mogelijke misstanden in woonzorginstelling Altenastaete in Nieuwendijk en Werkendam. Daarover berichtten AD Rivierenland en het televisieprogramma Pointer eerder deze week.