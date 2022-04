Marieke Lucas Rijneveld overhandigt Boekenweekessay aan juffen van zijn basisschool

De schrijver stapte binnen in de noodunit aan de Hasselmanstraat in Nieuwendijk, waar De Regenboog tijdelijk onderdak heeft vanwege de bouw van een nieuwe school. Voor juf Christa van As en haar collega’s had hij, vers van de pers, exemplaren van Het warmtefort meegenomen.

Eerste Liefde

Het thema van de 87ste Boekenweek is Eerste Liefde en Rijneveld is gevraagd het essay te schrijven. In het tv-programma Jinek vertelde hij deze week dat hij meteen de associatie had met juf Christa, zijn juffrouw in de eerste jaren van de basisschool. ,,Wie komt er direct na je moeder? De juf. Juf Christa was een fantastische juf. Ze is nog steeds juf. De juf is heel belangrijk, ze neemt een deel van je opvoeding over.”

Het essay Het warmtefort is een ode aan de juffen van De Regenboog. Ook juf Els speelde in groep 3 een grote rol in het leven van de schrijver. ,,Ik kon moeilijk leren op school, maar de juffen zagen mij. Ik werd verliefd op ze allemaal. Juf Els vertelde zelfverzonnen verhalen over kabouter Flappie. Dat heeft me geleerd verhalen te maken, te bedenken.”

Rijneveld is een van de meest gelauwerde Nederlandse schrijvers van het moment. Hij won diverse prijzen, onder andere de internationale Booker Prize. Samen met schrijver Ilja Leonard Pfeijffer, die het Boekenweekgeschenk Monterosso mon amour schreef, heeft de Nieuwendijker de komende weken een druk programma. De Boekenweek duurt tot 18 april.

