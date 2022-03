Marieke Lucas Rijneveld te gast bij opening nieuwe bibliotheek in vmbo-school De Schans

Schrijver Marieke Lucas Rijneveld, die in 2020 als eerste Nederlandse schrijver de Booker International Prize won, is op 29 maart aanwezig bij de opening van de nieuwe bibliotheek van vmbo-school De Schans in Sleeuwijk. Rijenveld zal een presentatie geven en samen met leerlingen van de school de feestelijke opening verzorgen.