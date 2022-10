Marjet opent deuren van haar duurzame woonboerderij: ‘Laten zien hoe je verduurzaamt’

Voor de tiende keer is op 29 oktober en 5 november de landelijke Duurzame Huizenroute. Huiseigenaren stellen hun huis open om te tonen hoe ze hun woning verduurzaamd hebben. Marjet Rutten uit Leerdam doet ook weer mee, en leidt geïnteresseerden rond in haar boerderij uit 1860.

Je bent bewoner van een duurzaam huis en zelf ook actief in de bouwwereld?

,,Zo kun je het noemen. Ik houd me bezig met verduurzaming van de gebouwde omgeving. Ik zorg er voor dat alles zo goed mogelijk georganiseerd is dat mensen kúnnen verduurzamen. En zelf hebben we in ons huis erg veel gedaan om zo duurzaam mogelijk te leven. Het meeste werk is zo’n zes jaar geleden gedaan. Wij hebben een rietgedekte boerderij uit 1860. Het huis kochten wij in 2011 en was in slechte staat.”

Kun je voorbeelden noemen hoe je het huis duurzaam hebt gemaakt?

,,We hebben het hele huis gerenoveerd. De wanden, het dak en het grootste gedeelte van de vloeren zijn na-geïsoleerd. Een stuk van de gevelisolatie is gedaan met vlas. Er zitten nieuwe kozijnen in en we hebben het nodige aan installaties aangebracht, bijvoorbeeld infraroodverwarming boven, hybride warmtepomp, zonnepanelen, led-verlichting en een douche-warmtewisselaar.”

Welke dingen willen bezoekers aan de route weten?

,,Het is mooi dat er dit jaar weer meer huizen meedoen. Want er is echt veel animo voor. Ik organiseer het zo dat ik een paar rondes per dag doe. In totaal leid ik dan zo’n 25 mensen rond. Eerst een route door het hele huis, en dan barst het vragenvuur los. Mensen vragen je het hemd van het lijf. Meestal over echt praktische zaken. Hoeveel herrie maakt een installatie, is het wel comfortabel wonen zo.”

,,Ik houd geen verkooppraatje maar vertel gewoon hoe het is. En de grote vraag is altijd: welke installateur moet ik nemen. Zeker de laatste tijd is het onderwerp verduurzamen, en vooral het verlagen van de energierekening, heel actueel. Dus bezoekers zijn super-geïnteresseerd. De meeste grote keuzes die we gemaakt hebben zijn al van zes jaar geleden, intussen zijn er al weer nieuwe ontwikkelingen op de markt. Maar van geen enkel besluit heb ik spijt.”

Op www.duurzamehuizenroute.nl is te zien welke huizen in de regio meedoen en kun je je opgeven voor een bezoek.

