Mart (18) wou van zijn Golf af, maar niet zo: Dief rijdt auto in achtervolging total loss

Herinnerin­gen aan sportpark Bruinsdeel: ‘Er liggen heel wat bloed, zweet en tranen’

10:59 Ook de laatste gebouwen van sportpark Bruinsdeel in Leerdam maken deze week kennis met de sloperskogel. De thuishaven van voetbalvereniging LRC Leerdam, die plaatsmaakt voor het fonkelnieuwe Glaspark, is dan nog slechts een hoofdstuk uit het paars-witte geschiedenisboek. Vijf LRC’ers over hun herinneringen aan het complex, waar zij zoveel voetstappen hebben liggen.