Martin en Thea ‘vluchten’ voor hun huwelijk naar Schotland en nu zijn ze 60 jaar samen

Man (72) slaat vrouw met laptop en gooit muis naar haar hoofd: ‘Ik wilde haar gewoon terug’

Na een hoogoplopende ruzie, waarbij ze door haar man was geslagen met de laptop en ze in paniek 112 belde, was het voor een oudere vrouw in een Alblasserwaards dorpje klaar. Ze wilde scheiden van haar echtgenoot. Na zijn vrijlating uit de cel dreigde manlief met zelfmoord als zij hem zou verlaten. Een tweede misdrijf. ,,Ik wil mijn vrouw terug, dat is toch geen misdaad?’’ zei de 72-jarige verdachte N.V. dinsdag bij de rechter.

