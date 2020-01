Martine Visser (47) uit Leerdam gooide het roer om en viel in een jaar 51 kilo af

Supermarkt in Gorinchem is slachtof­fer van vuurwerk­van­da­len

7:52 De supermarkt PLUS Elbert van den Doel in Gorinchem is slachtoffer geworden van vuurwerkvandalisme. Dat meldt de eigenaar op Facebook, die blij is dat het bij materiële schade is gebleven. ,,Het had erger gekund, besef je je dit?’’