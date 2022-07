Matthijs trouwde met Amerikaan Justin, die zijn land 50 jaar terug in de tijd ziet gaan: ‘What the fuck is this’

Een emotionele en drankrijke avond in café De Zwaan was het. Vijf jaar geleden nam Matthijs Bogerd afscheid van z’n geboortedorp en vertrok naar Amerika. Daar wachtte z’n grote liefde Justin Lopez op hem. Nu, vijf jaar verder, maakt het stel zich grote zorgen over welke richting Amerika op gaat. Want: wat gaat er gebeuren met het recht op het homohuwelijk, of überhaupt het recht op een relatie met mensen van het gelijke geslacht? Sinds de negen opperrechters van het hooggerechtshof vorige week het landelijke recht op abortus terugschroefden, maken minderheden in Amerika zich grote zorgen want wat gaat er nog meer komen?