Meerdere gedumpte jerrycans gevonden langs sloot in Gorinchem

Vergunning Gorcums restaurant nog altijd niet rond: ‘Ga er vanuit dat de redenen gegrond zijn’

Japans restaurant Fusion in Gorinchem hoeft voorlopig niet op steun van de politiek te rekenen. Partijen voelen zich niet geroepen zich met de kwestie over de vergunningaanvraag bezig te houden. ,,Dit is een zaak van de ambtenaren en de burgemeester”, klinkt het. Maar ook Reinie Melissant wil voorlopig geen toelichting geven.

23 november