Meevaren met stoomsleepboot uit 1913 op de Linge

Stoomboot Jan de Sterke, die de historische haven De Ondervloed in Gorinchem als thuishaven heeft, wordt onderhouden door vrijwilligers en vaart maar een paar keer per jaar uit. Schipper Wim van de Perk: ,,Varen kan niet altijd. Als we naar een maritiem evenement gaan, moet er drie dagen van tevoren gestookt worden. Met de huidige kolenprijzen is dat heel duur geworden.” Op 15 augustus stoomt de boot richting een maritiem evenement in Duitsland. Omdat er dan toch gestookt moet worden, kunnen er tegen betaling vaartochten aangeboden worden. ,,Op deze manier verdienen we wat terug voor onderhoud en het is leuk voor bezoekers en inwoners.”