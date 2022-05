Met een lampje zoeken naar ict-specialisten in Gorinchem en omgeving

De grootste scheep­vaart­beurs in het land brengt maritieme onderne­mers samen: ‘Dé plek om elkaar weer te zien’

Ondernemers in de maritieme sector hebben handenvol werk, maar ze maken bewust tijd vrij voor de driedaagse vakbeurs Maritime Industry. ,,Dit is de plek om elkaar eindelijk weer eens in alle rust te zien’’, zeggen zowel exposanten als bezoekers. Donderdag is de allerlaatste beursdag.

18 mei