Met Fête de la Nature viert Natuurcentrum Gorinchem de natuur

Wat is het idee achter dit natuurbeleefweekend?

,,Het idee is overgewaaid uit Frankrijk, wat daar al jaren een begrip is. Het is qua bekendheid te vergelijken met Koningsdag of Pasen. Zodra de scholen beginnen, vieren mensen daar de natuur. Ook om jongeren een stuk bewustzijn mee te geven. Iedere organisator geeft daar een eigen invulling aan.”