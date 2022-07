Miriam en Anne-Wil dragen dezelfde outfit én een feestmuts: ‘Geen afgesproken werk hoor’

Verkoopdag voor de Playmobil­ver­za­me­laar in De Koperen Knop

In Museum De Koperen Knop in Hardinxveld-Giessendam loopt nu de goedbezochte expositie Playmobil Verzameld, die nog tot en met 9 september te zien is. Als extra activiteit is er op zaterdag 6 augustus een verkoopdag.

