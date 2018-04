'Moeder Linda H. hielp dochter bij zelfdoding'

'We gaan stapje voor stapje naar een groener Gorinchem'

10:55 Tegels eruit en groen erin! Dat is het motto van Operatie Steenbreek 0183. In de Arkelstad zetten Els van Lis en anderen zich in om meer groen in Gorcumse tuinen te krijgen. ,,Het is wel een klus die veel meer tijd kost dan we vooraf hadden gedacht. Maar we komen er wel.''