‘Moeder van GJS’ wint titel Clubheld 2018 en haar droomkeuken

Kerstserie ‘Ik heb zelfs een antiek kerstser­vies met bladgoud gekocht voor alleen kerstavond’

17 december Wel of geen kerstboom? Uit eten of thuis kokkerellen? Werken of naar familie? Iedereen vult de kerstdagen op z’n eigen manier in. In deze kerstserie trekt verslaggeefster Rozemarijn van der Stelt door de regio om inwoners te vragen: hoe vier jij je kerst? Vandaag vertelt Bianca Confurius, bewoner van het ‘kerstplein’ aan de Goeverneurstraat in Dordrecht, wat kerst voor haar betekent: ,,Ik kook de ouderwetse dingen: aardappelen, groenten, konijn, kalkoen en rollade. Gewoon kerst.”