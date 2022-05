Mogelijke streep door avondvierdaagse Leerdam: organisatie stopt ermee

Protest van tientallen vrouwen voor gemeente­huis Meerkerk: ‘College geen vrouw? Wat maak je me nou?’

De komst van vijf nieuwe, mannelijke wethouders in Vijfheerenlanden is gisteravond niet zonder protest verlopen. Tientallen vrouwen spraken zich uit tegen het gebrek aan vrouwen in het bestuur van de gemeente. ,,We zijn niet tegen het college, maar wel vóór vrouwen.”

9:01