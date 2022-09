Molenlanden heeft nu 1200 burgerhulpverleners van HartslagNu

Pont Bra­kel-Herwijnen vaart weer na aanvaring: ‘Dit is ons met deze pont nog nooit overkomen’

BRAKEL - Het veer tussen Brakel en Herwijnen is vanaf vrijdag 17.00 uur weer in de vaart. De schade aan de pont die donderdagochtend ontstond door een aanvaring, is met een noodreparatie voldoende hersteld om de dienstregeling te hervatten.

23 september