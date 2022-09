Monster van een meerval verrast boswachter in de Biesbosch

,,In een ondiepe kreek een circa twee meter lange meerval tegenkomen, is zelfs voor ons als boswachters een bijzondere verrassing. Doorgaans zwemmen zulke grote exemplaren in dieper water’’, vertelt Blom.

De kreken zijn meer het domein voor de jongere meervallen, want deze vissoort groeit onder meer op in de Biesbosch. ,,Het is dus best bijzonder wanneer daar zo’n monster ineens een kijkje bij je komt nemen. Hij kwam echt even met zijn kop uit het water om mijn collega te observeren. Daarna zwom de vis weer rustig weg.’’

Meerval maakt opmars

De meerval, een inheemse vissoort, is bezig aan een opmars, weet Blom. Een onderzoek van Bureau Waardenburg dat eind vorig jaar verscheen, bevestigt dit ook. De roofvis is in alle grote Nederlandse rivieren terug te vinden. Er worden steeds grote exemplaren gespot. Zo meet de grootste meerval die tot nu toe in Nederland is gevangen 243 centimeter.

Een meerval springt uit het water.

,,Die vis is het grootste waterroofdier dat we in ons land kennen. Hij eet voornamelijk andere vissen, maar als hij de kans krijgt, pakt hij ook een watervogel’’, legt Blom uit. ,,Ook leeft hij van aas. Denk aan dode vissen en vogels op de bodem van de rivier. Het is een veelvraat’’

Met zijn monsterlijke uiterlijk maakt de meerval zeker indruk. ,,Laat ik in elk geval nog eens benadrukken dat deze vis ongevaarlijk is. Iemand nog van plan om te gaan zwemmen? Dat kan dus gewoon, want de meerval doet geen mens kwaad.’’

De meerval, die grotendeels onder water is verdwenen, was zeker zo'n twee meter lang.

