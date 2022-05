Montmartre aan het Melkpad, Gorcums pleintje in Franse sferen

Kunstenaarsstad

Gorinchem heeft overigens een rijke geschiedenis als kunstenaarsstad. In de 17e eeuw was de vesting aan de Merwede een belangrijk handselcentrum en dat bracht ook een rijk cultureel leven met zich mee.

In musea wereldwijd hangen werken van in Gorinchem geboren kunstschilders, onder wie Abraham Bloemaert, Jan van der Heyden, Cornelis Saftleven en Jacob van der Ulft. Zij woonden verspreid over de binnenstad, want veel groter was Gorinchem in die tijd niet.