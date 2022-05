Motorrijder met spoed naar ziekenhuis na ongeluk, ook traumahelikopter opgeroepen

Kerkstraat Hank zes maanden lang in fases op slot; nieuwe riolering, wegdek en herinrich­ting

De kern van Hank is omgeven door een woud van gele omleidingsborden. De Kerkstraat, de doorgaande weg in het centrum, is tot en met november in gedeelten afgesloten voor wegwerkzaamheden. Verkeer door het dorp wordt omgeleid, en dus ook toeristen en dagjesmensen richting De Kurenpolder, Vissershang en de Biesbosch.

16 mei