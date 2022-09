Musicalzangeres Apolonia opent minitheater in Woudrichem waar horeca en muziek samenkomen

‘Hart op de juiste plek’ is één grote reclame­spot voor Woudrichem, maar vesting voelt weinig voor promotie

De film krijgt slechte kritieken, maar de beelden van Woudrichem zijn prachtig. In de vesting verwijst echter helemaal niets naar de prominente plek die Woerkum in ‘Hart op de juiste plek’ inneemt. En daar zal weinig in veranderen.

