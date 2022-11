Na jaren ineens weer de open haard aan? Kijk uit, want slecht onderhoud vaak oorzaak schoorsteenbrand

Gorinchem voelt nog weinig voor woningbouw boven A15: ‘Onbegrij­pe­lijk, juist nu alles uit de kast halen’

Is extra woningbouw in Gorinchem-Noord nodig om het nijpende woningtekort op te lossen? Of volstaan de bouwplannen die er nu liggen voor de Arkelsedijk en de Schelluinsestraat? Gorinchem gaat voor de tweede optie. ,,Onbegrijpelijk”, vindt Ilhan Tekir (D66): ,,In deze tijd van woningnood moet je alles uit de kast halen om extra woningen te bouwen.”

