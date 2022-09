Na twee keer uitstel eindelijk weer nazomerfair in Boven-Hardinxveld

OP DE MAN AF Alm­kerk-spe­ler Jenner Koek na zware knieblessu­re: ‘Ik voel dat ik weer bijna op honderd procent zit’

In de rubriek Op De Man Af vragen we sporters uit deze regio het hemd van het lijf. Deze keer spreken we de van een blessure herstelde voetballer Jenner Koek (21) van VV Almkerk.

4 september