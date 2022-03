Na vier jaar eindelijk weer de traditionele Gondelvaart over de Giessen

Alblasserwaarders en liefhebbers ‘van buiten’ hebben er jaren op moeten wachten, maar de traditionele Gondelvaart gaat in september weer door. De laatste editie dateert van 2018 . ,,Maar ik denk niet dat we het verleerd zijn”, zegt Jan van der Vlies.

Van der Vlies is secretaris van Oranjevereniging Giessen-Oudekerk en onder meer belast met de organisatie van de vaartocht. Daar waar Brabanders en Limburgers carnaval vieren, heeft deze regio haar eigen carnaval, maar dan op het water. ,,Maar zonder carnavaleske zaken”, haast Van der Vlies zich te zeggen.

De Gondelvaart in Giessen-Oudekerk wordt om het jaar gehouden en trekt elke editie zo’n 25.000 mensen in de avonduren naar de kant van de Giessen. Lange platte schuiten van zo'n 18 meter lang en 4 meter breed varen als in een optocht langs het toekijkende publiek. De boten zijn versierd en dat levert volgens Van der Vlies spectaculaire en feeërieke plaatjes op.

Volledig scherm Een drijvend filiaal van MacDonald's © Oranjevereniging Giessen-Oudekerk

De editie van 2020 kon vanwege corona niet doorgaan en werd toen verplaatst naar het jaar erop. Maar ook in 2021 besloot de organisatie de Gondelvaart te schrappen. Van der Vlies zegt er een ‘goed gevoel’ bij te hebben dat de editie van dit jaar gewoon kan doorgaan. Dat wordt dan voor de 38e keer.

Informatieavond voor deelnemers

In café Olt Ghiessen aan de Oudkerkseweg in Giessenburg is woensdag 30 maart een informatieavond voor toekomstige deelnemers. Daar kunnen ze zich inschrijven en het vaarreglement krijgen. Grote boten ontvangen vierhonderd euro startgeld, kleine boten honderd. Ook stelt de vereniging aggregaten ter beschikking.

De ervaring leert dat een aantal groepen al in april begint met het ombouwen van hun schuit. Anderen maken bouwwerken die ze vlak voor de Gondelvaart op de boot zetten. De informatieavond begint om 20.00 uur.

De Gondelvaart zelf is op zaterdag 10 september, het startpunt is in Giessen-Oudekerk.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.