Na vier keer uitstellen, trouwen Lisette en Luke morgen wél: ‘Dan maar de dj om drie uur ‘s middags’

Hij komt, hij komt! Deze sinter­klaas­ac­ti­vi­tei­ten in de regio gaan dit weekend door

Hij komt, hij komt, die lieve goede Sint. Dat is zeker, maar wordt de goedheiligman verwelkomd met een intocht? Het antwoord is per stad en dorp in de regio verschillend. Gemeenten en organisatoren worstelen met de coronaregels nu de besmettingen weer snel toenemen. Voorlopig gaan in de meeste gemeenten de lokale sinterklaasintochten dit weekeinde gewoon door. Volgende week kan het een ander verhaal zijn.

13:15