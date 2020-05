Na weken van eenzaamheid eindelijk weer bezoek voor Nel (89) in het verpleeghuis

Politie bij spoedrit gehinderd door boze weggebrui­kers die ‘wild zwaaien en naar hun voorhoofd wijzen’

15:58 De politie in Vijfheerenlanden is afgelopen weekend bij een spoedrit gehinderd door boze weggebruikers. ,,We begrijpen best dat een luid loeiende of hard rijdende auto vervelend kan overkomen, maar we doen het altijd met een reden.”