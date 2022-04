Niet iedereen is enthousiast over toekomstige entree molens Kinderdijk

Inwoners, ondernemers en molenbewoners in Kinderdijk zijn nog niet onverdeeld positief over de plannen van de gemeente Molenlanden om de entree van het molengebied drastisch aan te pakken. Er zijn meer gesprekken nodig met de belanghebbenden, meer afstemming, om de neuzen allemaal dezelfde kant op te krijgen. Over twee weken neemt de gemeenteraad een besluit.

Een maand geleden presenteerde Molenlanden een stedenkundige visie, waarin staat hoe het entreegebied eruit moet komen te zien. Het is de bedoeling dat de omgeving een veel opener uitstraling krijgt. Wandelaars en fietsers zullen veel veiliger kunnen oversteken, de toegang tot het gebied wordt geschikt gemaakt voor mensen met een beperking en fietsers en wandelaars krijgen een gescheiden ingang.

Ook komt er een ruimere steiger voor de waterbus, met twee bruggen. Een van die bruggen sluit direct aan op de Middelkade, die recht doorgetrokken wordt richting de dijk. Daarmee worden de eeuwenoude landschapslijnen, die bij de aanleg van de nieuwe spuisluis in de jaren 90 zijn verdwenen, in oude luister hersteld.

Voorbarig

,,In het verleden stonden niet alle neuzen in dezelfde richting. Dat gold ook voor de verschillende gemeenten. Toch is het gelukt met alle partijen een mooi plan te maken, waarvoor erg veel draagvlak is”, zei wethouder Arco Bikker enthousiast.

Maar dat enthousiasme blijkt volgens betrokkenen ietwat te voorbarig, zeker als het gaat om de entree zelf. Bestuurslid Wim Verloop van Belangenvereniging Leefbaarheid Kinderdijk zei dinsdagavond tijdens een commissievergadering van de gemeenteraad dat leefbaarheid en toerisme ‘nog niet hand in hand gaan’. Hij vreest voor een ‘sociale woestijn’ als woningen worden gesloopt en de sociale controle daardoor minder wordt. Hekken en camera’s zullen volgens Verloop de sociale oren en ogen van het gebied worden, met name in de avonduren en nacht; een ontwikkeling die inwoners niet omarmen.

Ongemakkelijk gevoel

Ook de molenbewoners niet. Anja Noorlander ziet niet graag dat gebouwen ’s nachts worden uitgelicht, waardoor vleermuizen en uilen wegblijven. Ook ziet ze er niets in dat de machinistenwoningen straks leeg staan. ,,Ik krijg er een ongemakkelijk gevoel bij.”

Toch zijn er ook tegengestelde belangen. Hoewel de bewoners het gevoel hebben dat ze zich straks een weg moeten banen door de drommen toeristen, moeten ondernemers het juist hebben van de toeristen, die na een bezoek aan de molens, door het dorp dwalen. Zoals de plaatselijke bakker of partycentrum De Klok. Als het gebied straks alleen met shuttlebusjes bereikbaar is, doen ze winkels en horeca minder aan. En dat kost de ondernemers omzet.

Verkeersonveilig

Ook directeur Peter-Jan van Steenbergen van SWEK (Stichting Werelderfgoed Kinderdijk) is nog niet enthousiast. Hij is juist bang voor verkeersonveilige situaties als bezoekers vanaf de steiger van de waterbus en voetgangers, fietsers en bezoekers die met de bus zijn gekomen, via dezelfde weg het gebied inlopen. ,,Dat is wachten op zaken die je niet wilt.”

Volgens de betrokkenen moet er nog veel meer gebeuren om ervoor te zorgen dat erfgoed, leefbaarheid en toerisme hand in hand gaan. En dat is met elkaar in gesprek komen, samen nog een slag maken. Want er moet volgens de betrokkenen nog veel worden besproken.

De vraag is echter of de gemeenteraad op dit moment wel een besluit over de visie moet nemen. De politieke partijen hebben nog tot dinsdag 19 april om daarover na te denken.

