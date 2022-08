Niet meer horendol worden van wespen in je tuin? Francien legt uit hoe: ‘Die beestjes zijn heel nuttig!’

De limonadewespen zoals ze in de volksmond heten, hebben het al enkele maanden prima naar hun zin in de woning in Gorinchem-Oost. ,,Het is een behoorlijk groot nest dit jaar’’, zegt Walraven. De insecten zitten verborgen in de spouwmuur. Maar Walraven kan aan het vliegverkeer bij de ventilatiegaten afleiden dat er heel wat wespen moeten zitten. ,,Ze zitten zo hoog. Niemand heeft er last van.’’