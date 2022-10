Nieuwe penoze-game: ronsel kinderen en bedreig boeren voor topcrimineel Michael B.

Kinderen jagen op ‘boeven’ in Gorcumse binnenstad: ‘Gebruik geen geweld en tackel niemand’

De winkelstraten in Gorinchem waren donderdagmiddag in rep en roer. Een chaotische mix van rennende kinderen met ouders, verdachte personen en wijkagenten. Boef in de Wijk moet burgers alerter te maken op verdachte situaties en hen aansporen 112 te bellen. En: ,,Gebruik geen geweld en tackel niemand.”

