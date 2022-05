Nieuwe Pinkeveerse brug in Giessenburg officieel geopend

De vorige eigenaar, waterschap Rivierenland, wilde de houten brug slopen en vervangen door een smaller, stalen exemplaar. In 2020 kwamen er protesten tegen van omwonenden en de Geschiedkundige Vereniging Giessenburg en Schelluinen. Volgens hen zou met de sloop van het bruggetje - onder meer bekend als populair decor van bruiloftsfoto’s - een ‘karakteristieke, historische plek’ in de regio verloren gaan.

Daarop besloot de gemeente Molenlanden een streep door het plan van het waterschap te zetten door de vergunningsaanvraag te weigeren. In de 16de en 17de eeuw was Pinkeveer een belangrijke schakel in de postkoetsroute van Gorinchem naar Gouda. In 1883 kwam er een tolbrug.

De afgelopen tijd is er echter een hoop gebeurd. De gemeente bedacht een aantal scenario’s. Een daarvan behelsde het plan om de brug van het waterschap over te nemen en voortaan zelf verantwoordelijk te zijn voor het onderhoud. En toen was daar Wout de Jong, telg van de familie die in 1883 betrokken was bij de bouw van de houten brug.