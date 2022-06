Nieuwe stichting Tussen Lek en Linge wil verhalen van de streek vertellen

Even vragen aanVijfheerenlanden nog meer in de spotlights zetten bij toeristen: dat is het doel van de kersverse stichting Tussen Lek en Linge , een samenwerkingsverband tussen de voormalige stichtingen Leerdam Glasstad en Vrijstad Vianen. Directeur Arine Gijsbers-Bovekerk vertelt.

Waarom een nieuwe stichting?

,,In de nieuwe fusiegemeente Vijfheerenlanden willen we meer de focus leggen op het hele gebied. In de oude situatie hadden Vrijstad Vianen en Leerdam Glasstad vooral de focus op de steden. We willen het gebied verbinden en toeristisch op de kaart zetten, en ook ondernemers inspireren.”

Jullie vielen eerst onder VVV Zuid-Holland Zuid, nu onder VVV Groene Hart. Hoe zit dat?

,,Eerst vielen we onder Zuid-Holland, nu is dat Utrecht. De hoge licentiekosten deden Leerdam besluiten om een zelfstandig toeristisch informatiepunt te openen. Inmiddels zijn er nauwe banden met het Groene Hart. Bovendien is de VVV een mooi middel voor informatievoorziening.”

Hoe willen jullie de streek gaan promoten?

,,We willen de verhalen van de streek vertellen, vanuit het dna dat de streek heeft. Die wordt gekenmerkt door water, dat de streek heeft gevormd. Maar ook het ambacht van het glasblazen, grienden en de Zauweboezem zijn belangrijke trefwoorden. Vijfheerenlanden vormt een mooie verbinding tussen stad en buitengebied, centraal tussen de Randstad en het rivierengebied.”

Wat hopen jullie dat het oplevert?

We hopen dat mensen bewust kiezen voor recreatie en een meerdaags verblijf in Vijfheerenlanden. De gemeente is daar ook een belangrijke gesprekspartner in. Er is al een goed fietsknooppuntennetwerk gerealiseerd. Een andere wens is het stimuleren van meer kleinschalige overnachtingsplekken. Nu rijden mensen vaak door, maar Vijfheerenlanden moet de moeite waard worden om de afslag te nemen op de snelweg.”

