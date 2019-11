Nieuwe zaken aan het licht in onderzoek naar mishandelingen door groep jongeren in Gorinchem

Werken én actievoe­ren tegelijker­tijd in Gorcums Beatrixzie­ken­huis tijdens stakings­dag

20 november Overvolle wachtkamers in het Beatrixziekenhuis tijdens de landelijke stakingsdag in de zorg. Het personeel draaide geen zondagsdiensten, in tegenstelling tot hun collega’s in het merendeel van de Nederlandse ziekenhuizen. Maar de eis voor een betere cao was ook in Gorinchem duidelijk te horen en te zien.